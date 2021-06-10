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Бывший адвокат Ефремова прокомментировал дело Mellstroy

  /   Обновлено: 10 июня 2021 18:08
Общество
Бывший адвокат Ефремова прокомментировал дело Mellstroy
instagram.com  /  @mellstroy

Москва, 10 июня. Прения сторон по уголовному делу скандально известного треш-стримера Андрея Mellstroy Бурима начнутся 23 июня. Многие известные адвокаты в стране в данной ситуации встали не на сторону обвиняемого и уверены, что он обязательно должен понести наказание за избиение челябинской модели Алены Ефремовой. ФАН поинтересовался у бывшего адвоката Михаила Ефремова Андрея Алешкина, почему защитники считают наказание обязательным для Бурима.

«Данное дело — лакмусовая бумага для нашего общества. Убежден, что восприятие преступления и наказания за содеянное может как мотивировать общество на то, чтобы относиться с уважением к женщине, так и показать изменение сознания и ценностей», — говорит Алешкин.

По мнению адвоката, в данном преступлении нарушена одна из важных статей Конституции РФ — понимание обществом, что такое семья, что это — союз мужчины и женщины, то есть понимание ценности самого понятия семья.

«Совершенное деяние является общественно опасным и содержит в себе вызов обществу, его нравственному устою. Это, безусловно, порождает чуждые нам по духу устои. Они противоречат главному документу страны. Наказание за содеянное должно быть строгим, чтобы не возникало желания совершить еще раз столь низкий поступок. Женщин бить нельзя», — продолжает собеседник.

Напомним, осенью прошлого года блогер Mellstroy во время прямого эфира на глазах миллиона посетителей одного из хостингов несколько раз ударил девушку лицом о стол. Алена Ефремова обратилась в правоохранительные органы, в отношении стримера было возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ («Побои»). Дело рассматривают в мировом участке Пресненского суда столицы.

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