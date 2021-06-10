Перечислены автомобили, продающиеся в России без наценок

Москва, 10 июня. Автоэксперты рассказали россиянам, какие машины можно приобрести без дилерских наценок и переплат.

Это практически невозможно сделать в 2021 году из-за дефицита товаров, утверждают аналитики. Однако варианты все же есть, причем довольно неочевидные.

В список моделей, продающихся без наценок, попали Chevrolet Nexia и Cobalt, а также «китайцы» Changan CS35 PLUS, CS55 и CS75FL. Peugeot 2008 и 3008 также могут оказаться «весьма выгодной покупкой», так как они имеются в наличии у официальных дилеров без навязанного допоборудования. Также эксперты Autonews советуют россиянам обратить внимание на Opel Grandland X, Volvo XC60, Jaguar F-Pace и Cadillac XT4/XT5/XT6.

Сообщается, что Cadillac объявил о начале приема заказов на новый внедорожник Escalade в Российской Федерации. Начальная стоимость машины — 7 777 777 рублей.