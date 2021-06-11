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Водителям показали, как избежать аварий на железнодорожных путях

Общество
Водителям показали, как избежать аварий на железнодорожных путях

За 2021 год произошло восемь аварийных ситуаций на железнодорожных переездах. В таких случаях машинист поезда вынужден применять экстренное торможение, чтобы сохранить кому-то жизнь. Причин внезапной остановки две: нарушение правил дорожного движения и поломка.

Ежегодно 10 июня сотрудники Октябрьской железной дороги напоминают автомобилистам правила проезда через пути.

«Ввиду малого расстояния тормозного пути и грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые выезжают непосредственно перед поездом. Вы сами видели — тормозной путь у одиночного локомотива — если выезжать перед ним — шансов на то, что столкновения не будет — не будет», — отметил Павел Митрофанов, машинист-инструктор локомотивных бригад.

Чтобы остановиться в экстренном режиме, поезду потребуется не менее трехсот метров. Для остановки грузового состава эта дистанция увеличится до двух километров. На это расстояние влияют погодные условия, длина и вес поезда.

Сегодня невольные зрители смогли наблюдать интересную картину: в рамках учений автомобиль остановился прямо на железнодорожных путях.

«Такие ситуации не исключены, потому что зачастую водители выезжают на переезд и действия дежурных по переезду мы сегодня продемонстрировали. Как должен действовать дежурный с водителем, чтобы тот не боялся, оказавшись в такой ситуации и как экстренно покинуть опасную зону при помощи дежурного по переезду», — рассказал Кирилл Скоморохов, начальник Санкт-Петербург — Балтийской дистанции пути.

Дежурный по переезду также продемонстрировал порядок действий для предотвращения аварии, если убрать препятствие не удается: на рельсы положили петарды, и, услышав взрыв, машинист применил экстренное торможение локомотива. А водителям, наблюдавшим за учениями, напомнили: остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь.

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