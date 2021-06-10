Редкое солнечное затмение наблюдают на Ямале

Салехард, 10 июня. Жители Ямала стали свидетелями редкого кольцеобразного солнечного затмения. О том, что оно произойдет, неоднократно предупреждали астрономы.

С территории Ямало-Ненецкого автономного округа светило из-за частичного закрытия диска выглядело как надкушенное яблоко, пишет Yamal-region.tv. Так же смотрелось Солнце для тех, кто наблюдал явление в Санкт-Петербурге, Москве и ряде других регионов.

Это кольцеобразное солнечное затмение стало первым с 1996 года, видимым с территории РФ. Максимально заметным оно было в Якутии и на Чукотке в период с 14:22 до 14:29 по московскому времени. По словам астролога Лилии Любимовой, это событие отразится на жизни, поскольку в момент затмения произойдет своеобразный перезапуск.