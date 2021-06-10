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Райан Рейнольдс пытается выбраться из видеоигры в новом трейлере «Главного героя»

Общество
Райан Рейнольдс пытается выбраться из видеоигры в новом трейлере «Главного героя»
Кадр из фильма «Главный герой»

Лос-Анджелес, 10 июня. Студия 20th Century Studios опубликовала на YouTube-канале третий трейлер комедийного боевика «Главный герой». В российский прокат фильм выйдет уже 12 августа.

Голливудская звезда Райан Рейнольдс сыграл в картине обычного банковского клерка. У него нет имени — остальные персонажи называет его просто Парень. Герой ведет размеренную жизнь, которая его полностью устраивает, пока однажды он не осознает, что является лишь второстепенным персонажем видеоигры. Парень пытается сломать код, чтобы начать контролировать свою жизнь, спасти мир, а главное — завоевать сердце прекрасной девушки.

«Одним словом, получится ли из него главный герой?» — интригуют создатели фильма в описании к трейлеру.

Режиссером комедийного боевика стал Шон Леви, работавший над трилогией «Ночь в музее» и фильмом «Живая сталь» с Хью Джекманом в главной роли. Кроме Райана Рейнольдса, в «Главном герое» снялись Джоди Комер и Тайка Вайтити. Последнему досталась роль разработчика видеоигры.

Ранее сервис HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал дебютный трейлер современной версии культового сериала «Сплетница». Создатели шоу обещают зрителям совершенно новую драму.

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кино фильмы рейнолдс
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