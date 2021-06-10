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Исполнитель роли Дадли Дурсля в «Гарри Поттере» сыграет писателя Эдгара По

Общество
Исполнитель роли Дадли Дурсля в «Гарри Поттере» сыграет писателя Эдгара По
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 10 июня. Британский актер Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в серии фильмов «Гарри Поттер», утвержден на роль молодого писателя Эдгара Аллана По.

Американский режиссер, автор фильмов «Черная месса» и «Из пекла» Скотт Купер больше десяти лет вынашивал идею детектива The Pale Blue Eye. За основу он взял одноименный роман Луиса Байяра. Книга после выхода получила исключительно положительные отзывы читателей и была номинирована на высшие литературные премии.

Сюжет The Pale Blue Eye разворачивается вокруг серии таинственных убийств, которые произошли в Американской военной академии в Вест-Пойнте в 1830 году. Опытный местный детектив начинает расследование, а его напарником становится кадет, которого позже весь мир узнает как писателя Эдгара Аллана По. На роль детектива Скотт Купер утвердил Кристиан Бейл («Темный рыцарь», «Машинист»), а будущего литератора исполнит Гарри Меллин («Гарри Поттер»).

Недавно шоураннер проекта Райан Мерфи рассказал, что 15 июля на канале FX выйдут несколько эпизодов спин-оффа сериала «Американская история ужасов». В шоу снялся актер Дэнни Трехо, известный своими ролями в фильмах «Отчаянный» и «Схватка».

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