Утвержден порядок продажи части акций «Восток Ойл»

Москва, 10 июня. Соглашение о продаже 5% акций проекта «Восток Ойл» консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime согласовала «Роснефть».

Документ подтверждает планы о приобретении доли в проекте по освоению нефтяных месторождений. Также он закрепляет основные условия договора, сообщается в пресс-релизе компании. Закрытие сделки ожидается после получения сторонами регуляторных и корпоративных одобрений. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, решение о соглашении с Vitol и Mercantile & Maritime основано на многолетнем сотрудничестве организаций.

«Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл», высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования», — отметил он.

Директор нефтяного проекта Владимир Чернов ранее рассказал, что снижение углеродного следа добычи удастся добиться благодаря технологиям, запланированным к применению при его реализации. В качестве примера он привел новые танкеры высокого ледового класса Arc7.