Перспективы Baltic Pipe стали туманными из-за решения Дании

Варшава, 10 июня. Дания отозвала разрешение на укладку Baltic Pipe на своем сухопутном участке, чем вызвала тревогу о перспективах проекта у властей Польши, рассчитывавших на него.

Польские власти в недоумении и растерянности, так как ситуация осложняется, тем, что контракт с РФ на поставку газа заканчивается в 2022 году. Страна попадает в крайне невыгодное положение, потому что сроки завершения строительства под вопросом, как и желание России продолжать сотрудничество с таким скользким партнером, пишет Rusonline.

Польша известна своей антироссийской риторикой и постоянными попытками остановить с реализацию проекта «Северный поток — 2». Именно эти обстоятельства и сыграли злую шутку с поляками. По их мнению, решение Дании неслучайно, на него повлияло объявление о завершении укладки первой нити «СП-2».

Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал отзыв Дании на прокладку Baltic Pipe.