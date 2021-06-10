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Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Монголии

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Политика
Владимир Путин направил поздравление новоизбранному президенту Монголии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 10 июня. Российский президент Владимир Путин выразил слова поздравления в адрес Ухнаагийна Хурэлсуха по случаю победы политика на президентских выборах в Монголии.

Соответствующая телеграмма была обнародована пресс-службой Кремля. Владимир Путин рассчитывает на то, что деятельность новоизбранного лидера поспособствует укреплению стратегического партнерства между странами.

Глава российского государства считает, что итоги выборов в Монголии продемонстрировали высокий политический авторитет Хурэлсуха.

Владимир Путин ранее поздравил с прошедшим днем рождения эмира Катара Тамима Аль Тани. Это произошло во время пленарного заседания ПМЭФ-2021.

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путин президент монголия
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