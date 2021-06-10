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Олег Газманов и его супруга обменялись кольцами спустя 18 лет законного брака

Шоу-бизнес
Олег Газманов и его супруга обменялись кольцами спустя 18 лет законного брака
instagram.com  /  @marinagazmanova

Москва, 10 июня. Певец Олег Газманов и его жена Марина устроили импровизированную свадьбу во время презентации книги. Супруги на глазах десятка гостей обменялись кольцами и станцевали вальс.

Недавно супруга Олега Газманова Марина представила свою автобиографическую книгу под названием «Единственная. Нарисуй мечту». В мемуарах она откровенно рассказала о своем жизненном пути в качестве музы именитого артиста. Женщина решила не ограничиваться интересными историями на своей презентации, поэтому подготовила сюрприз для мужа.

Марина во время выступления достала обручальные кольца от Tiffany и предложила Газманову вновь обручиться. За все 18 лет брака ни она, ни артист не носили свадебных украшений. В этом году пара будет отмечать бирюзовую свадьбу, поэтому накануне этого значимого события Марина призвала супруга исправить эту оплошность.

"Помнишь, как мы покупали обручальные колечки? Они были в бирюзовых коробочках от Tiffany! Я их нашла", — ошарашила жена Олега Газманова.

Певец не растерялся и выскочил к супруге на сцену. Под крики "горько!", которые раздавались на весь Московский дом книги, супруги обменялись кольцами и скрепили союз поцелуем. После этого Газманов пригласил возлюбленную на медленный танец.

«Сюрпризы продолжаются! Горько», — радостно выкрикнул артист.

Звездным гостем презентации был модельер Валентин Юдашкин, который не одно десятилетие является другом семьи Газмановых. Супруга певца даже посвятила Юдашкину одну главу в своих мемуарах. Сам же дизайнер на мероприятии пошутил, что стал невольным гостем на импровизированной свадьбе пары.

Ранее российская актриса и модель Анастасия Макеева поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями open air — зала, где проходила ее свадебная церемония с Романом Мальковым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Олег Газманов и его супруга обменялись кольцами спустя 18 лет законного брака
свадьба отношения газманов
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