Россияне убедились в преимуществах своего жилья по сравнению с японскими квартирами

Москва, 10 июня. Жители Российской Федерации узнали о неблагоприятных условиях, в которых живут граждане Японии. Размеры жилья в восточноазиатском государстве оказались совсем небольшими.

Как оказалось, в Японии немало крошечных апартаментов — площадь жилья стартует с 6 квадратных метров. Территория «страны маленьких квартир» занята горами, поэтому в городах высокая плотность населения и дорогая недвижимость, пишет автор статьи. Также читателям рассказали о холоде внутри жилищ и об отсутствии отопления.

Пользователи Сети, ознакомившиеся с материалом, предположили, что японцев может удивить тепло в российских квартирах зимой. Люди убеждены в преимуществах проживания в городах РФ.

«Думаю уже не первый раз (когда читаю про жизнь в других странах), что не хотела бы никуда переезжать из России», — отмечают в комментариях.

Однако в Сети не сильно удивились информации о маленьких и дорогих квартирах, вспомнив про размер территории Страны восходящего солнца.

«А как прикажете жить на этом клочке земли, аж 127 млн населения?», — размышляют читатели.

Между тем среди россиян повысилась популярность арендных квартир. Долгосрочный съем жилья стал более востребованным в стране по итогам первого квартала текущего года.