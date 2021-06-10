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На Сахалине водитель обругал и выгнал из автобуса восьмилетнего ребенка

Происшествия
На Сахалине водитель обругал и выгнал из автобуса восьмилетнего ребенка
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 10 июня. Инцидент произошел в автобусе. Первоклассник выронил на остановке деньги и не смог оплатить проезд. Тогда 60-летний водитель стал ругаться нецензурной бранью в адрес школьника.

Ребенок, оскорбленный словами и поведением водителя, выбежал из автобуса и в слезах прибежал домой. Мать мальчика позвонила в транспортное предприятие для выяснения обстоятельств происшествия. Руководство компании не увидело в действиях водителя ничего противоправного, сообщает издание SKR.SU.

Подростка из Южно-Сахалинска едва не высадили из автобуса из-за отсутствия денег. За него заступились другие пассажиры, находившиеся в тот момент в салоне.

В Госдуме ранее обсуждали возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для лиц до 16 лет. С инициативой выступил заместитель председателя комитета по образованию нижней палаты российского парламента Максим Зайцев.

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ребенок автобус сахалинская область
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