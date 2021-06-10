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«Нелепая ситуация»: врач из Краснодара намерен биться за право посетить Евро-2020

Общество
«Нелепая ситуация»: врач из Краснодара намерен биться за право посетить Евро-2020
instagram.com  /  @babyowner

Краснодарский врач-реаниматолог Павел Лазебный, у которого по непонятной причине отозвали ранее выданный Fan ID паспорта болельщика Евро-2020 на посещение матчей в Петербурге, дал ФАН небольшое интервью в связи с этой ситуацией. Автор популярного блога «Павлик. Краснодар» в Instagram объяснил, почему все равно будет биться за право посетить матчи Чемпионата Европы по футболу.

Ранее Федеральное агентство новостей обратилось к организаторам Евро-2020 в Санкт-Петербурге с просьбой разобраться в этой странной ситуации: из-за непонятного недоразумения уважаемый человек, врач с 23-летним стажем без объяснения причин был лишен права посещения матчей ЧЕ по футболу в Петербурге. При этом у Лазебного на руках есть подтвержденные оплаченные билеты на игры Евро-2020, билеты в Санкт-Петербург для всей семьи, оплаченная гостиница, билеты в театры и так далее. О своей проблеме Павел написал в своем блоге в Instagram. Надеемся, вмешательство СМИ поможет устранить допущенную в отношении врача несправедливость, а пока предлагаем небольшое интервью Павла Лазебного нашему изданию.

«Нелепая ситуация»: врач из Краснодара намерен биться за право посетить Евро-2020
Prt Scr instagram.com  / @babyowner

— С чем вы сами связываете странную коллизию с отзывом у вас Fan ID болельщика? Могли ли вас с кем-то перепутать?

— Эту парадоксально-нелепую ситуацию я связываю лишь с простой ошибкой персонала при работе с документами. Увы, так бывает, никто от этого не застрахован. Я хочу лишь одного — попытаться в этом разобраться, точнее, чтобы в этом мне помогли разобраться ответственные органы. Точка.

— Несколько слов — за что любите футбол, почему посещение Евро-2020 для вас так важно?

— Футбол — моя любовь! Не представляю свою жизнь без футбола (как, впрочем, и баскетбола, я просто не в состоянии выбрать, какой из этих двух видов спорта люблю больше). Регулярно хожу на стадион с 1978 года, я преданный болельщик «Кубани», ЦСКА и «Тоттенхэма». Очень люблю крупные футбольные турниры, это особая магия, исключительная энергетика, ощущение непередаваемого кайфа!

— Поддерживает ли семья ваше увлечение футболом?

— Семья достаточно спокойно относится к моему увлечению футболом, ибо знает, что он для меня значит. Кстати, в Питер мы в любом случае едем все вместе.

— Когда именно вы собираетесь приехать в Петербург и какие места намерены посетить помимо стадиона?

— Мы едем в Северную столицу на неделю — будем в Петербурге 15-го по 22-ое июня. Моя 13-летняя дочка обожает Питер! Девчонкам своим уже взял билеты в Мариинку (Мариинский театр. — Прим. ФАН) на свою землячку — Анну Нетребко, в Краснодаре ее точно сейчас не увидеть! Плюс, конечно, друзья, музеи, театры, каналы, набережные и, надеюсь...Футбол!!!

— Спасибо. Уверены, у вас все получится!

ФАН продолжает следить за этой историей, надеемся, Павлу Лазебному и его близким удастся осуществить свою мечту.

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Все новости / Общество / «Нелепая ситуация»: врач из Краснодара намерен биться за право посетить Евро-2020
fan id евро-2020 павел лазебный
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