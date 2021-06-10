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СКР Забайкалья возбудил уголовное дело по факту истязания детей-сирот

Происшествия
СКР Забайкалья возбудил уголовное дело по факту истязания детей-сирот
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Dan Levy

Чита, 10 июня. Директор социального-реабилитационного центра для детей "Маяк" подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Он стал фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, мужчина устроил свою жену на работу в учреждение на должность младшего воспитателя. Директор был осведомлен о жестоком и грубом обращении своей супруги с малолетними воспитанниками центра, но не предпринял никаких мер к пресечению незаконных действий со стороны женщины, сообщают в пресс-службе СК РФ по региону.

Данные обстоятельства были выявлены в ходе расследования дела о систематическом истязании воспитателем двух мальчиков десяти и девяти лет, а также восьмилетней девочки, Обвиняемая женщина заключена под стражу до 30 июля.

Житель Онеги почти два года истязал маленького сына за непослушание.

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следственный комитет забайкальский край сироты
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