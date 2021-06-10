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Медики дали прогноз по текущей ситуации с коронавирусом в России

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Общество
Медики дали прогноз по текущей ситуации с коронавирусом в России
Пресс-служба ОНФ в г. Севастополе

Москва, 10 июня. Эпидемиологическая обстановка в России не стабилизируется в течение всего летнего периода, считает иммунолог Зоя Скорпилева.

Важно, чтобы не увеличивалось число тяжелых случаев COVID-19 и летальных исходов. Снижение статистики заболеваемости произойдет в том случае, если будут введены кардинальные ограничительные меры, заявила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в комментарии РБК.

Увеличение числа зараженных не обязательно указывает на новую волну пандемии. Необходимо еще несколько дней наблюдать за статистикой, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Диагноз «коронавирусная инфекция» за минувшие сутки подтвердили еще у 11 699 жителей России. Зараженные находятся под медицинским контролем в 85 регионах. Согласно статистике оперативного штаба, у 15,7% больных не было выявлено клинических проявлений COVID-19.

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