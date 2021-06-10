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Вирусолог раскритиковал запрет Украины на въезд в страну для привитых «Спутником V»

Политика
Вирусолог раскритиковал запрет Украины на въезд в страну для привитых «Спутником V»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Решение пограничников Украины не пропускать на территорию страны тех, кто сделал прививку от COVID-19 российской вакциной, никакого отношения к заботе о здоровье украинцев не имеет. Об этом ФАН рассказал профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

Старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, ассоциированный профессор Мичиганского университета, доктор биологических наук заявил, что приказ погранслужбы Украины — политическая акция, а не мера предосторожности, связанная с пандемией.

«Вирусология к этой истории не имеет отношения. Это политика, причем в одном из самых идиотских проявлений. Им ни людей не жалко, ни себя. У них самих не хватает вакцины, обстановка крайне опасная. Власти Украины делают хуже только своей стране», — отметил доктор.

Вакциной «Спутник V» нередко прививаются иностранцы, которые специально для этого приезжают в Россию. Чепурнов назвал их действия рациональными, так как стоимость антикоронавирусной вакцинации в России по сравнению с европейскими странами очень невелика, а показатели вакцины отличные. При этом граждане России могут сделать прививку в любое время — и совершенно бесплатно.

«Это классика. Политикам Украины главное — нам навредить, вот они и вредничают. Они делают и будут это делать по любому поводу. Народ Украины страдает, но давайте помнить, что нынешних украинских правителей к власти привел этот же народ. Они сами выбрали чучело, которое теперь ими командует. Пусть взаимодействуют», — рассудил профессор.

Врач-вирусолог напомнил: в свое время тысячи украинцев бесчинствовали на улицах и радовались Евромайдану. Сегодня они расстроены тем, что получили. Чепурнов заметил, что ему жаль людей, которые лишились возможности въехать из России на Украину к родственникам.

В четверг погранслужба Украины на своем официальном сайте вывесила сообщение, в котором говорилось, что в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Ведомство предупредило, что такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.

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украина вакцина коронавирус covid-19 спутник V александр чепурнов
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