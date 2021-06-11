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Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года

Шоу-бизнес
Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com/@m1r0slava_karpovich/@buzova86/@fkirkorov

Лето в самом разгаре, начался сезон отпусков. Большинство россиян уже греется на пляжах отечественных и зарубежных курортов. После премии Муз-ТВ 2021 российские знаменитости тоже решили дать себе недельку-другую отпуска. ФАН выяснил, как и где отдыхают звезды российского шоу-бизнеса, какие страны они выбрали для путешествий в 2021 году.

Филипп и Дубай

Пару дней назад Филипп Киркоров опубликовал яркое фото с отдыха в Дубае. На короле российской поп-музыки только пестрые пляжные шорты и желтые шлепанцы.

«Это только разогрев! Вечером — горячий statement», — подписал фото Киркоров.

Судя по сторис, Филипп остановился в местном пятизвездочном отеле Jumeirah Al Naseem. Делюкс с видом на океан в такой гостинице обойдется примерно в 40 тысяч рублей за одну ночь. Довольно скромный отдых для народного любимца Филиппа Бедросовича.

Солнечная Нюша

В столице Объединенных Арабских Эмиратов решила отдохнуть и певица Нюша. Видимо, желтый у российских исполнителей — хит сезона. Нюша опубликовала фото в ярко-желтом одеянии.

«Делать то, что доставляет удовольствие, — значит быть свободным» Вольтер», — процитировала классика у себя в блоге певица.

Синьора Ольга Бузова

Бывшая ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова уже успела побывать этим летом в Риме — столице солнечной Италии.

«Рим — город моей силы», — написала в блоге телеведущая.

Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
Pr Scr instagram.com  / @buzova86

По словам Бузовой, поездка и сам город зарядили ее не только на более усердную работу над ролью в спектакле МХАТ. Актриса призналась, что во время путешествия ее посетили мысли о новой книге. О чем будет новое творение Бузовой — пока неизвестно.

Рай для Мирославы Карпович

Актриса проводит летний отдых на Мальдивах. Туда она отправилась со своим возлюбленным Павлом Прилучным. Об этом говорят фото, которые звезды одновременно выложили у себя в соцсетях с пометкой «На Мальдивах». Судя по снимкам в соцсетях, пара сняла виллу, стоимость проживания на которой составляет 250 тысяч рублей за ночь. Актеры поселились в пляжном номере с видом на океан и собственным бассейном.

«РайРайРай», — поделилась радостью с подписчиками Мирослава Карпович.

Джиган и Оксана Самойлова не изменяют традициям

Парочка вновь отдыхает на Мальдивах всей семьей. Самойлова каждый день публикует фотографии счастливых детей и мужа, показывает в сторис лайфхаки для отдыха на пляже.

О ссорах и разладе в семье пара уже забыла — они счастливые идут за руку и улыбаются.

«Я вот сейчас в моменте очень очень счастливая. Передаю вам лучи своего счастья через эту фотку», — написала Самойлова под фотографией.

Ранее ФАН сделал подборку новых звездных разводов в российском шоу-бизнесе. В список попали Александр Шпак, Дарья Мельникова, Анастасия Ивлеева и другие.

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Все новости / Шоу-бизнес / Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
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Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
Как отдыхают звезды российского шоу-бизнеса летом 2021 года
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