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Сотрудники Росгвардии в Туле спасли на пожаре женщину и ребенка

Происшествия
Сотрудники Росгвардии в Туле спасли на пожаре женщину и ребенка
Управление Росгвардии по Тульской области  / 

Тула, 10 июня. Буйство природы едва не закончилось трагедией для семьи, проживающей в частном доме на окраине города. Во время грозы в крышу их жилища попала молния. На чердаке началось возгорание, которое могло перекинуться на все помещения. Неподалеку от места происшествия находился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Артем Паничев  и Александр Силаев сообщили о складывающейся ситуации оперативным службам и сами немедленно отправились к дому. Было очевидно, что жителям может потребоваться помощь.

«В доме были женщина и ребенок. Мы сообщили им о пожаре и эвакуировали из задымленного дома. Потом поднялись на чердак и начали тушить пожар подручными средствами», – рассказывает Артем Паничев.

Хозяйка дома и ее восьмилетняя дочь не пострадали. А прибывшие по сообщению о происшествии сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание.

Ранее ФАН сообщал о двух тульских спасателях, вытащивших из огня инвалида.

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