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Суд по МН17 не знает о местонахождении подозреваемого украинца Харченко

Политика
Суд по МН17 не знает о местонахождении подозреваемого украинца Харченко
onderzoeksraad.nl  /  Пресс-служба Совета безопасности Нидерландов

Гаага, 10 июня. Суд по делу МН17 уже давно не располагает информацией о местонахождении обвиняемого гражданина Украины Леонида Харченко, сообщил судья.

Ранее в дело были включены свидетельства в пользу версии, что Boeing был сбит военным самолетом ВСУ. В рамках заседания были прослушаны телефонные разговоры. В одной из таких записей, по мнению следствия, слышен голос Харченко, который утверждает, что рейс MH17 был сбит «сушкой».

Гаагский суд также не нашел доказательств доставки ЗРК «Бук» из России в 2014 году. Такое заявление сделал судья Дагмар Костер.

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украина суд mh17
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