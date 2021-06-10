Администрация Сочи рассказала о нелегальных постройках адлерского стрелка

Сочи, 10 июня. Пожар в августе 2018 года, где погибли 11 человек, стал основанием для комплексной проверки. Выяснилось, что адлерский стрелок захватил земельный участок вместе с компаньонами.

По данным сочинской администрации, на улице Просвещения находятся несколько незаконно построенных объектов. Категория разрешенного использования земли предполагала строительство парков или дорог на этих местах.

На улице Просвещения 81/2 чиновники насчитали 13 одноэтажных объектов барачного типа. У каждой незаконной постройки якобы был свой хозяин, в число которых входил и адлерский стрелок. Рядом, на улице Просвещения 81/4, располагалось трехэтажное здание, владельцем которого также называл себя обвиняемый в двойном убийстве. Судебное разбирательство по объектам, находящимся на первому адресе, затянулось из-за череды обжалований. Дом по второму адресу подлежал сносу, о чем гласило вступившее в силу судебное решение.

Весной 2021 года обвиняемый обратился в суд с иском против администрации Адлерского внутригородского района. Он хотел добиться признания права собственности на гаражный бокс, расположенный рядом с домами на улице Просвещения 81 и 83.

Приставы приехали к нему по вопросу законного сноса его дома. В ответ злоумышленник расстрелял двух сотрудников ФССП. Обвиняемый арестован.