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Политолог объяснил, почему США одинаково относятся к ФБК и свидетелям Иеговы

Общество
Политолог объяснил, почему США одинаково относятся к ФБК и свидетелям Иеговы
pixabay.com  / 

Госдепартамент США сравнил «Фонд борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда) с другой запрещенной в РФ организацией — «Общество свидетелей Иеговы»2 (экстремистская организация, запрещенная в России).

В среду Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил на территории России. Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскритиковала решение суда и сравнила его с запретом организации «Общество свидетелей Иеговы» в 2017 году.

Политолог Иван Аркатов счел уместным сравнение ФБК1 и свидетелей Иеговы, поскольку обе организации, по сути, являются сектами.

«Такого рода движение или общественный проект, как ФБК, можно назвать сектой: люди не разбираются, что происходит, но слепо поддерживают движение, ведутся на популистские лозунги и вкладывают свои деньги», — объяснил политолог.

Политолог объяснил, почему США одинаково относятся к ФБК и «Свидетелям Иеговы»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По словам Аркатова, появление такого комментария Госдепартамента США в первую очередь показывает его заинтересованность в деятельности как ФБК, так и свидетелей Иеговы в России. В оба эти проекта Вашингтон вкладывал огромные средства, но напрасно.

«Подобные ФБК и свидетелям Иеговы секты — это инструмент мягкой силы, которую США, к сожалению, успешно используют во всем мире, в том числе в России. Какие-то страны успевают адаптироваться и принять меры, как Россия, какие-то — нет», — подчеркнул Аркатов.

Политолог обратил внимание, что ситуация с ФБК и свидетелями Иеговы наглядно демонстрирует политику двойных стандартов США.

«Здесь явно видна политика двойных стандартов. Россия точно не сможет запустить никакой проект, аналогичный ФБК, который будет не то что брать деньги и делать липовые расследования, а просто действовать на территории США, указывать на проблемные точки и вести работу с населением Штатов. Это запрещено законами США. Даже нашим телеканалам с трудом удается вещать на территории США, они это делают с пометкой «иностранный агент», поскольку власти США активно блокируют их работу», — напомнил эксперт.

Политолог уверен, что Вашингтон будет до конца отстаивать своих иностранных агентов в России. Аркатов не исключил, что эта тема в тех или иных формулировках будет затронута на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее журналист Александр Малькевич сообщил, что сторонники осужденного блогера Навального, недовольные решением Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организацией, делают безуспешные попытки обжаловать приговор и, возможно, планируют новые акции, только ориентированные уже на западную аудиторию.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Организация запрещена на территории РФ.

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сша фбк свидетели иеговы
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