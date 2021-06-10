Демшиза против Победы: Альгис Микульскис о запрете на приравнивание СССР к Рейху

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которым теперь будет запрещено публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Реакцию, которую вызвало это известие у наших западных оппонентов и их российских слуг, смело можно назвать истеричной.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассуждает о причинах, лежащих в основе появления этого нормативного акта и о возможных нюансах его трактовки.

Симптомы психического расстройства с длинным названием «Гитлер и Сталин вместе начали Вторую мировую войну» известны, в принципе, давно. В нашей стране, если мне не изменяет память, первые проявления болезни были зафиксированы еще на страницах так называемой «перестроечной прессы». С тех пор недуг только прогрессировал, разрушая и выворачивая наизнанку мировосприятие заболевших. К чести российской исторической психиатрии, большинство заболевших оказались, по странному стечению обстоятельств, жителями не России, а государств, которые, начиная с 1 сентября 1939 года, либо сдавались нацистам сразу, либо, чуть позже, воевали с СССР на стороне Адольфа.

Нет, у нас этих пациентов тоже хватает, но в целом речь идет, конечно же, о Европе, и самый яркий пример тамошнего массового помешательства — одобрение на 18-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2009-го «Вильнюсской декларации», которая полностью уравнивала роли Советского Союза и гитлеровской Германии в развязывании той войны. Тогда же было предложено сделать 23 августа — день подписания «Пакта Молотова–Риббентропа» — общеевропейским Днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

О том, что договор с Германией СССР заключил самым последним в череде стран, заключивших подобные договоры ранее… О том, что советские войска, войдя в Польшу 17 сентября, практически не встречая сопротивления, дошли строго до «линии Керзона» и остановились там, вернув в состав СССР территории, захваченные Варшавой в ходе советско-польской войны 1919–1921 годов… О том, что никакого совместного парада в Бресте не было… Обо всем этом и сказано, и написано уже столько, что повторять просто нецелесообразно — больные не способны слышать неудобные для себя факты. Лучше попытаемся понять, что служит основой их маниакальной идеи о вине Советского Союза в самой страшной военной катастрофе ХХ века…

Представим ненадолго, что Россия взяла и согласилась со всем тем бредом, несомым европейскими и некоторыми нашими «правдорубами». Что за этим последует? А последует за этим пересмотр европейских границ, что обязательно понравится одним и вызовет приступы бешенства у других. У той же Украины, например, заполыхает так, что все вулканические извержения мира покажутся пионерским костром, — не захочет она лишаться огромных пространств, доставшихся ей в результате «освободительного похода РККА» в сентябре 1939-го… Но будет поздно.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, Украина нас интересует в последнюю очередь. Гораздо более страшные вещи начнут происходить у нас дома… Победа станет не объединяющим народ «цементом», а чем-то незначительным и стыдным. Потом последуют и вышеупомянутые территориальные потери. А потом и «репарации». Причем суммы нам предъявят астрономические!

Потом народ перестанет быть народом, а единое государство скорее всего развалится на множество ничего из себя не представляющих частей. Зато те, кто истово служил Гитлеру и воевал с нами на нашей же земле, предстанут миру в ослепительно белых одеждах! Венгрия, от одного упоминания которой старики в воронежской области до сих пор начинаю плакать навзрыд… Румыния, чьи солдаты терзали Одессу и Молдавию… Италия, Испания, Чехия, Словакия, Финляндия, Италия, Хорватия, Австрия, Голландия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция... Кого я забыл назвать из тех, кто отметился здесь, сея смерть рука об руку с немцами?

Не это ли «неоднозначное» прошлое нынешних европейских «миролюбцев» стало одной из причин форменной истерики, которую они в компании со своими российскими коллегами закатили еще до принятия Думой новых поправок?

Подразделение одиозного «Радио Свобода»1, издание «Север. Реалии», 6 мая опубликовало материал с «говорящим» названием «Омерзительные спекуляции. Законопроект «о защите исторической правды», в котором приглашенные, называющие себя «историками» и «публицистами», уверенно и весомо вещают о том, почему новшества в законе вредны для их профессиональной деятельности. Вот, к примеру, Борис Соколов сокрушается:

«Я думаю, это один из тех репрессивных законов, которые призваны максимально ограничить свободу слова, в том числе в соцсетях. По всей видимости, его, как и другие подобного рода законы, будут применять избирательно по отношению именно к оппозиционерам. Точно так же, как закон об иностранных агентах, который имеет крайне расширительное толкование».

Смотрим в «анамнез» спикера:

«До мая 2016 года был членом Вольного исторического общества; исключен за нарушения научной этики. Постоянный автор сайта «Грани.ру». В марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил свое несогласие с политикой российской власти в Крыму. Академик РАН, социолог Геннадий Осипов охарактеризовал Б. В. Соколова как «самого неутомимого «профессионального» фальсификатора».

Ну что сказать… С таким послужным списком просто невозможно не быть «экспертом по исторической правде» …

Федеральное агентство новостей /

Вслед за Соколовым на той же странице начинает выступление еще один персонаж — Анатолий Разумов.

«Что значит, нельзя уравнивать и считать одинаковыми коммунистический Советский Союз и нацистскую Германию в развязывании Второй мировой войны? Дело же не в этом!»

Серьезно? А в чем, Анатолий Яковлевич? Мне вот кажется, что если сентенция про «дело же не в этом» исходит от человека, который в Петрозаводске прилюдно симпатизировал небезызвестному «историку»-педофилу Юрию Дмитриеву, то это глубоко неверная сентенция и дело — как раз «в этом». Ну да ладно… Бог вам судья.

И в заключение — о терминологии. Судя по некоторым обсуждениям в интернете, кое-кого смутила формулировка «отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с действиями нацистской Германии». Мол, «у Германии была цель победить в войне, и у СССР была цель победить в войне. Выходит, что цели все же были тождественными?»

Так вот, коллеги… Давайте не будем заниматься буквоедством! Целью Германии было захватить и уничтожить страну с ее населением. Целью СССР было все это защитить и уничтожить агрессора. То же самое можно сказать о «решениях и действиях советского руководства». И никаких других трактовок тут быть не может. А тот, кто считает иначе — может присоединиться к теплой компашке на «Радио Свобода» и двигать свои глубокомыслия там.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.