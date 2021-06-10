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В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО

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Армия
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 10 июня. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о перспективах вступления Украины в НАТО.

Ранее Путин заявил, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в Альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут.

Подоляк назвал «предсказуемым» заявление президента России, выразив уверенность, что оно направлено на «внутреннюю российскую аудиторию».

«Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее», — сказал он.

В 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Незалежной в военно-политический блок требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

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украина путин россия нато
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