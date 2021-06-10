Водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела после ДТП в Лесном

Екатеринбург, 10 июня. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП с шестью погибшими в Лесном.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, дело возбуждено по статье 264 УК РФ (о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти нескольких людей по неосторожности).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства смертельного ДТП. Важно понять, мог ли водитель автобуса избежать последствий с человеческими жертвами. Автомобилист находится на допросе, пока нет решения о его задержании, передает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла рано утром 10 июня в ЗАТО Лесной. Водитель автобуса не справился с управлением во время спуска с уклона и влетел в людей, находившихся на остановке. В результате погибли шесть человек. Позже выяснилось, что водитель транспортного средства был трезв в момент аварии.