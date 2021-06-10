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Ренату Литвинову в театре оценили меньше Бузовой

Шоу-бизнес
Ренату Литвинову в театре оценили меньше Бузовой
Федеральное агентство новостей  /  Genrietta Peryan/Global Look Press/ Ôðîëîâ Ìèõàèë

Приглашение певицы Ольги Бузовой исполнить роль на сцене МХАТа имени Горького вызвало волну критики. Особое недовольство в театральной среде породил тот факт, что Бузову оценили выше дивы Ренаты Литвиновой. Подробности выяснил корреспондент ФАН.

По данным ФАН, МХАТ им. Чехова заплатит Литвиновой за исполнение главных ролей почти в полтора раза меньше, чем МХАТ им. Горького обещает Бузовой за исполнение второстепенной роли. Но, похоже, МХАТ им. Горького не промахнулся: все билеты на два премьерных показа уже раскупили.

Согласно договору, заключенному между МХАТ им. Горького и Ольгой Бузовой, она должна исполнить роль певицы Бэллы Шанталь в двух премьерных показах трагифарса «Чудесный грузин» про молодость Сталина. За каждый показ Ольга получит 117 022 рубля, то есть всего — 234 044 рубля, и еще 212 766 рублей Бузовой выплатят за репетиционный период. В общей сумме — 446 810 рублей.

Рената Литвинова за два спектакля «Северный ветер», режиссером которого является она сама и где исполняет роль Маргариты, получит 161 300 рублей, то есть за один — 80 650 рублей, что в полтора раза меньше ставки певицы.

За Маргариту Леско в «Звезде вашего периода» (тоже постановка Литвиновой) ставка такая же — за два спектакля 161 300 рублей. Еще 81 650 рублей диве выплатят за роль Ромэйн в одном показе «Свидетеля обвинения». В итоге за пять спектаклей Литвинова получит 403 250 рублей, что более чем на 40 тысяч меньше, чем Бузова за две премьеры и репетиции.

Ранее ФАН сообщил, что певец Юрий Лоза резко отреагировал на приглашение Ольги Бузовой в МХАТ и посоветовал в следующем искать «актеров» в TikTok.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ренату Литвинову в театре оценили меньше Бузовой
ольга бузова рената литвинова
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