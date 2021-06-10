Экс-депутат Рады объяснил, что грозит Украине после размещения у себя ракет НАТО

Американское вооружение у границ РФ не защитит Украину, а сделает ее мишенью. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Согласно данным последних опросов на Украине, как минимум 50% ее жителей не хотят вступления страны в НАТО. Комментируя этот занятный факт, президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» назвал их умными, поскольку они понимают все связанные с членством Киева в Североатлантическом альянсе риски и не собираются становиться «разменной монетой и пушечным мясом», оказавшись на линии огня.

«Если во времена СССР Запад обещал не двигать НАТО даже на Восточную Германию, то сейчас в состав блока входят и Польша, и Прибалтика, — напомнил Олейник. — Для России же крайне важна ее национальная безопасность, то есть возможность предотвратить удар по своей территории. Владимир Путин в одном из своих обращений подчеркнул, что если американские системы ПВО Patriot, которые выполняют не только оборонительные, но и наступательные функции, будут стоять в Харькове, то время подлета ракет к территории РФ будет составлять 5-10 минут. Это практически исключает возможность для наших ПВО реагировать на такой удар».

Экс-депутат Рады заметил, что поведение Североатлантического альянса напоминает ему «человека с ножом, который медленно, но верно приближается к вам и в конечном итоге приставляет его к вашему горлу».

Федеральное агентство новостей /

«Что вы будете делать в таком случае — дискутировать или действовать, пока вам не разрезали сонную артерию? — задается вопросом политик. — Вы имеете право на самооборону — предотвращение того, что может с вами произойти! ».

Собеседник ФАН подчеркивает, что сценарий, по которому американцы размещают свои базы у границ РФ, угрожает жизни людей в тех областях, где они будут расположены.

«Их города могут пострадать. Многие это понимают, поэтому не поддерживают вступление Украины в НАТО, — сказал Олейник. — Теперь о том, что касается социологии. Эти 50% недовольных распределены неравномерно и в основном находятся на востоке страны. Страна в этом отношении расколота надвое: спрашивается, зачем властям продолжать упорствовать в вопросе вступления Украины в Альянс? Чтобы этот раскол был оформлен юридически?»

Экс-депутат Рады отметил, что предостерегающие слова Путина были обращены не к Владимиру Зеленскому, а напрямую к украинскому народу.

«Это он [украинский народ] определяет судьбу своей страны и должен осознавать, к какому финалу ее ведет руководство», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее в интервью ФАН политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов допустил возможность размещения американцами на территории Украины своего ядерного оружия для гарантий «максимальной безопасности».