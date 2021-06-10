Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19

Москва, 10 июня. Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили отношение россиян к иммунизации против коронавируса.

Большинство граждан России, 60% участников исследования, заявили о положительном отношении к вакцинации против COVID-19. Еще 17% респондентов уже прошли процедуру. Готовность привиться также выразили 55% граждан. Данные были представлены в ходе пресс-конференции в Москве.

Если человек в первый раз был вакцинирован «Спутником V», то ему может не потребоваться повторная прививка. Мнение выразил вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков.