Гуаньча, 10 июня. Лидер США Джо Байден рассказал, что планирует «просветить» президента России Владимира Путина и рассказать ему «все, что он должен знать».

Президент США Джо Байден заявил, что он выскажет на встрече с главой России Владимиром Путиным «все, что он должен знать». В Китае читатели стали строить предположения о том, что хочет сказать американский лидер российскому президенту.

Громкое заявление Байден сделал во время выступления перед солдатами в Великобритании на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл в графстве Суффолк.

Президент США заявил, что он приехал в Европу, чтобы стать защитником «демократических идеалов». В своей речи он упомянул предстоящую встречу с Путиным. Также Байден отметил, что в планы США входит установить стабильные отношения с Россией. Однако, по словам хозяина Белого дома, если РФ начнет заниматься «вредоносной деятельностью», то ей дадут «жесткий отпор».

Комментаторы предположили, что президент России найдет, что ответить Байдену. Пользователь с ником guan_16209565222115 предположил, что лидер России может посоветовать Байдену «поехать отдохнуть домой, а не крутиться в Европе».

Также многие комментаторы решили, что Путин пожелает Байдену крепкого здоровья и скажет, что он и так знал, «что должен знать».

ФАН сообщал, что американский посол Джон Салливан опасается, что Джо Байден после встречи с Владимиром Путиным может пойти на уступки Москве и взамен на это ничего не получит.