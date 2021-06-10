Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 17:28
17:26
Политика
Захарова назвала заявления нового руководства Мали позитивным сигналом
17:24
Общество
Амурский тигр полежал в огороде и прогулялся по улице села в Приморье
17:24
Общество
«Бессовестные»: Алиханов раскритиковал борьбу с борщевиком в Калининградской области
17:23
Происшествия
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
17:23
Общество
Антипремия за разрушение культурного наследия страны появится в России
17:20
Общество
АТОР попросила открыть для россиян массовые зарубежные авианаправления
17:19
Общество
Демшиза против Победы: Альгис Микульскис о запрете на приравнивание СССР к Рейху
17:19
Армия
Захарова сообщила об отказе НАТО участвовать в Московской конференции по безопасности
17:19
Интервью
Алексей Шевченков: Во время драки с Вольфгангом Черни пару раз неплохо приложились
17:19
Весь мир
Почему эксперты прогнозируют низкую явку на выборах президента в Иране
Все новости

Нужно соблюдать режим: вирусолог Аграновский о необходимости COVID-ограничений

  /   Обновлено: 10 июня 2021 16:53
Общество
Нужно соблюдать режим: вирусолог Аграновский о необходимости COVID-ограничений
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Разъяснительную работу о необходимости вакцинации нужно вести не с антипрививочниками, а с теми, на кого они влияют в социальных сетях. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что из-за невыполнения москвичами противоэпидемических мер в столице отмечен рост числа заражений COVID-19, это максимум с 16 января текущего года. В связи с этим ведомство будет тщательнее следить за соблюдением требований, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Если приняты определенные меры, то нужно добиться того, чтобы они соблюдались. Иначе это издевательство над здравым смыслом и законом. Так что я к этому отношусь с пониманием», — сказал вирусолог.

Алексей Аграновский отметил, что нынешнее положение дел действительно стало следствием легкомысленного отношения к проблеме многих граждан.

«Шутки кончились, давно пора понять это, а некоторые люди не могут или не хотят. Значит, нужно им объяснить. Нужно соблюдать режим. Опять идет рост. И что, нам теперь мучиться с этой инфекцией еще год-два-три, ждать, пока естественный коллективный иммунитет сформируется? Так можно сделать, но цена будет высока. Много судеб и жизней будет погублено. Значит, нужно вакцинироваться», — пояснил собеседник ФАН.

Нужно соблюдать режим: вирусолог Аграновский об инициативе Роспотребнадзора
gov.spb.ru  / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

В завершение он обратил внимание на еще один, по его мнению, важный аспект в разъяснительной работе с населением.

«Антипрививочники очень активны в социальных сетях. Они не прислушиваются ни к каким аргументам. Поэтому нужно убеждать не таких людей, а тех, на кого они влияют, на колеблющихся. Им нужно активно разъяснять необходимость вакцинирования качественными отечественными препаратами, которые всем известны», — подытожил Алексей Аграновский.

Ранее врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева поддержала заявление Роспотребнадзора о том, что у курящих людей коронавирус протекает в более тяжелой форме. По ее словам, это связано в том числе и с тем, что у граждан, подверженных пагубной привычке, попросту не остается резервов в организме, чтобы легче перенести заболевание.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Нужно соблюдать режим: вирусолог Аграновский о необходимости COVID-ограничений
роспотребнадзор аграновский коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Блогера Хованского привезли в суд для избрания меры пресечения
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 156107 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 97814 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 82273 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75610 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 56876 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru