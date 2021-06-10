Нужно соблюдать режим: вирусолог Аграновский о необходимости COVID-ограничений

Разъяснительную работу о необходимости вакцинации нужно вести не с антипрививочниками, а с теми, на кого они влияют в социальных сетях. Таким мнением поделился в беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что из-за невыполнения москвичами противоэпидемических мер в столице отмечен рост числа заражений COVID-19, это максимум с 16 января текущего года. В связи с этим ведомство будет тщательнее следить за соблюдением требований, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Если приняты определенные меры, то нужно добиться того, чтобы они соблюдались. Иначе это издевательство над здравым смыслом и законом. Так что я к этому отношусь с пониманием», — сказал вирусолог.

Алексей Аграновский отметил, что нынешнее положение дел действительно стало следствием легкомысленного отношения к проблеме многих граждан.

«Шутки кончились, давно пора понять это, а некоторые люди не могут или не хотят. Значит, нужно им объяснить. Нужно соблюдать режим. Опять идет рост. И что, нам теперь мучиться с этой инфекцией еще год-два-три, ждать, пока естественный коллективный иммунитет сформируется? Так можно сделать, но цена будет высока. Много судеб и жизней будет погублено. Значит, нужно вакцинироваться», — пояснил собеседник ФАН.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

В завершение он обратил внимание на еще один, по его мнению, важный аспект в разъяснительной работе с населением.

«Антипрививочники очень активны в социальных сетях. Они не прислушиваются ни к каким аргументам. Поэтому нужно убеждать не таких людей, а тех, на кого они влияют, на колеблющихся. Им нужно активно разъяснять необходимость вакцинирования качественными отечественными препаратами, которые всем известны», — подытожил Алексей Аграновский.

Ранее врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева поддержала заявление Роспотребнадзора о том, что у курящих людей коронавирус протекает в более тяжелой форме. По ее словам, это связано в том числе и с тем, что у граждан, подверженных пагубной привычке, попросту не остается резервов в организме, чтобы легче перенести заболевание.