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Алена Водонаева устроила провокационную фотосессию на могиле Балабанова

Шоу-бизнес
Алена Водонаева устроила провокационную фотосессию на могиле Балабанова
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Санкт-Петербург, 10 июня. Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева несколько дней назад приехала в Петербург. Прогулками по города звезда не ограничилась и посетила могилу режиссера Алексея Балабанова.

Водонаева любит провоцировать публику и даже на кладбище не удержалась и устроила провокационную фотосессию. Экс-участница скандального телепроекта опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный у могилы Алексея Балабанова. Почтит память известного режиссера звезда решила в платье с глубоким декольте, из которого практически «выпрыгивает» грудь. Не забыла она про черный платок и очки.

«Почтили гения памятью», — подписала Водонаева снимки с кладбища.

Подписчики телезвезды пришли в ужас от фотографий. Они сочли наряд Водонаевой неуместным и даже оскорбительным. В комментариях многие обвинили экс-участницу «Дома-2» в очередном пиаре. Однако на этот раз, как отметили фолловеры, звезда перешла все границы. Сама Алена Водонаева не стала молчать и в ответ на критику назвала хейтеров «ханжами» и заявила, что многие поклонники творчества Балабанова фотографируются на его могиле.

«Зачем на кладбище делать фото, пиар очередной!»?

«С голой грудью на кладбище... Ну так себе»;

«Ну докатились!»;

«Смысл вашего платочка с голыми то титьками?!» — возмутились в Сети.

Знаменитый режиссер, автор фильмов «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Груз 200» Алексей Балабанов скончался в 2013 году от сердечного приступа. Всю жизнь он посвятил кино, а многие его картины до сих пор являются культовыми. Недавно его ленты «Брат» и «Брат-2» появились на американской стриминговой платформе Netflix.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Водонаева устроила провокационную фотосессию на могиле Балабанова
водонаева могила балобанов
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