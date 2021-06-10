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Объяснена необходимость карбоновых полигонов в России

Общество
Объяснена необходимость карбоновых полигонов в России
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 10 июня. Заявление о глобальных планах России по секвестрации углекислого газа из атмосферы получится сделать благодаря карбоновым полигонам, считает ученый Камиль Казаев.

Учреждение с почвенными конструкциями под газонным покрытием для изучения эмиссии углерода организуют на базе Ботанического сада Южного федерального университета (ЮФУ). Проект является прообразом исследований в рамках государственной экологической программы.

«Полученные данные помогут доказать мировому сообществу, что у Российской Федерации большие перспективы по секвестрации углекислого газа из атмосферы», — объяснил ФБА «Экономика сегодня» эксперт, директор Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ЮФУ Камиль Казеев.

Подобные карбоновые полигоны создаются на базе научных исследований цикла углеродов. Важная составляющая — потери почвой органического вещества при агрогенном и техногенном воздействиях.

В Приморье рассматривается проект строительства нового мусоросортировочного полигона. Ожидается, что на базе комплекса будет обрабатываться весь объем твердых коммунальных отходов.

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россия ученый карбоновые полигоны
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