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Виктория Дайнеко вспомнила, как «пробила голову» бывшему мужу

Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко вспомнила, как «пробила голову» бывшему мужу
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 10 июня. Победительница пятого сезона «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко рассказала о серьезном конфликте с бывшим мужем, барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом.

Несколько лет назад экс-супруг певицы дал скандальное интервью, в котором обвинял бывшую жену в рукоприкладстве. По словам Клеймана, Дайнеко унижала его и обливала кипятком, а однажды даже «пробила ему голову» — барабанщик неудачно упал из-за толчка исполнительницы.

Певица вспомнила подробности этого инцидента и отметила, что бывший муж сам постоянно ее провоцировал. Сама артистка всегда считала лучше защитой от таких людей нападение.

Однажды Дайнеко вернулась домой после гастролей в Лос-Анджелесе. Она была очень воодушевлена, поскольку встречалась с Джастином Тимберлейком и видела Анну Кендрик, однако супруг испортил ей настроение.

«Я только уложила ребенка и крашусь на концерт, а Дима: «Ты проститутка, ты изменяла мне в Лос-Анджелесе»», — вспомнила певица в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Исполнительница реагировала спокойно и не хотела ввязываться в конфликт, но муж начал угрожать ей разводом, а затем выхватил ее паспорт. Дайнеко прошла мимо Клеймана и забрала документ.

«После этого он меня то ли ударил, то ли толкнул, и это была последняя капля. Я просто его толкнула, он поскользнулся на скользком полу, ударился о ключницу и разбил голову», — поделилась участница пятой «Фабрики звезд».

Виктория Дайнеко воспитывает пятилетнюю дочь от бывшего мужа. Несмотря на общего ребенка, экс-супруги никак не могут наладить отношения после развода.

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Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Дайнеко вспомнила, как «пробила голову» бывшему мужу
дайнеко звезды певица
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