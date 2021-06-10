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Правила пользования электросамокатами ужесточат в Татарстане

Общество
Правила пользования электросамокатами ужесточат в Татарстане
pixabay.com  / 

Казань, 10 июня. В ближайшие дни в ряде крупных городов Республики Татарстан будут приняты новые правила проката и эксплуатации электросамокатов. Об этом на брифинге в казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Поводом для ужесточения требований к управлению современным видом транспорта стали участившиеся в Республике и стране случаи ДТП с участием электросамокатов.

«Вопросом регулирования самокатов сейчас плотно занимаются муниципалитеты, в которых наиболее развит прокат самокатов. Среди них Казань, Набережные Челны, Альметьевск. Меры, которые будут предприниматься, должны быть жесткими», — пояснила Лилия Галимова.

В качестве негативного примера последствий от управления электросамокатом без соблюдения правил безопасности пресс-секретарь привела случай, который произошел на территории Иннополиса в августе 2020 года. Тогда молодая мать с годовалым сыном, который был зафиксирован на груди при помощи приспособления для переноски детей, не справилась с управлением и упала на тротуар. В результате малыш получил тяжелые травмы головы.

Вопрос полного запрета электросамокатов поднимался и в северной столице России. Так, например, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выразил готовность обратиться к вице-губернатору Валерию Пикалеву с просьбой о тотальном ограничении движения транспортных средств по улицам города.

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Все новости / Общество / Правила пользования электросамокатами ужесточат в Татарстане
россия казань татарстан самокаты электросамокаты республика татарстан
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