Власти Свердловской области объявили 11 июня днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

Екатеринбург, 10 июня. День траура пройдет в городе Лесном Свердловской области по погибшим 10 июня в ДТП с автобусом. В аварии погибли сотрудники предприятия «Электрохимприбор».

Отмечается, что в день траура на территории комбината и города приспустят государственные флаги РФ, флаги ГК «Росатом», Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и ГО «Город Лесной».

Также будут отменены все запланированные с 11 по 13 июня праздничные мероприятия. В 07:00 по московскому времени 11 июня в память о погибших прозвучит сигнал электросирены.

Водитель автобуса, перевозившего несколько десятков человек, сбил рабочих, которые направлялись на работу на комбинат «Электрохимприбор». Причиной аварии назван отказ тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, сообщал ФАН.