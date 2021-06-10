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Валюженич: США могут наводнить Арктику военными базами с тысячами солдат

Армия
Валюженич: США могут наводнить Арктику военными базами с тысячами солдат
piqsels.com

Москва, 10 июня. Вашингтон может создать в Арктическом регионе военные базы и наводнить их тысячами солдат уже в ближайшее десятилетие, считает военный эксперт Алексей Валюженич.

Американские войска совместно с союзниками по Североатлантическому альянсу приступили к масштабным маневрам в Арктике. В рамках учений руководство НАТО отправило к российским северным рубежам авиацию и морпехов ВС США. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Арктика является важнейшим регионом для блока, так как от нее якобы зависит безопасность всей организации.

Военный контингент, направляемый Соединенными Штатами и их союзниками в Арктику для проведения учений, возрастает ежегодно, отметил Валюженич в беседе с редакцией «МК». Он напомнил об американских и британских кораблях, вошедших в акваторию Белого моря впервые за долгое время, а также об учениях ВС США в норвежском Заполярье и на Аляске.

Руководство Альянса может принять решение о создании множества военных баз в Арктике, считает эксперт. Он подчеркнул, что к этой инициативе присоединятся Норвегия, Исландия и Дания. По его словам, НАТО может разместить в регионе американских морпехов и прочие элитные подразделения других стран блока. В настоящий момент западные государства занимаются проверкой возможностей оружия и техники, а также обучением солдат в суровых арктических условиях, уточнил Валюженич.

«Мы пока на шаг-два впереди в этом отношении. Но тысячи американских солдат в Заполярье — это перспектива развития НАТО на ближайшие десять лет», — констатировал эксперт.

Ранее представители российского посольства США заявили, что учения в Арктическом регионе, участие в которых принимают Соединенные Штаты, носят явный провокационный характер. По мнению дипломатов, проведение подобных маневров не укрепляет доверие на территории Европы.

Кроме того, жители Франции напомнили американцам, что российские территории в Арктике исторически принадлежат Москве, поэтому РФ будет адекватно реагировать на любые посягательства извне на эти земли, передает «Царьград». По их словам, США включили в «зону американских интересов» уже буквально весь мир.

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