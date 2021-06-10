ВВС США успешно испытали систему высокоточного оружия «Золотая Орда»

Вашингтон, 10 июня. Военно-воздушные силы США провели успешные испытания системы высокоточного оружия «Золотая Орда» (Golden Horde). Об этом сообщают американские СМИ.

Последние тесты проходили в конце мая 2021 года на военном полигоне Уайт-Сэндс, который расположен в штате Нью-Мексико. «Золотая Орда» представляет собой систему полуавтономного высокоточного оружия с использованием искусственного интеллекта и новых систем коммуникаций. В ходе испытаний истребитель F-16 Fighting Falcon сбросил шесть бомб CSDB, которые способны осуществлять обмен данными друг с другом. Никакой детальной информации о последних тестах не раскрывается.

В начале 2021 года американские военные успешно сбросили четыре бомбы в рамках испытаний «Золотой Орды». Две бомбы синхронно уничтожили одну цель, еще два боеприпаса ударили по паре разных мишеней.

Ранее стало известно, что испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершились полным провалом. Кроме того, в апреле 2021 года ВВС США провалили испытания новейшей американской гиперзвуковой ракеты ARRW. При этом недавно экс-директор секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил, что провалы американских военных связаны с деятельностью неопознанных летающих объектов, которые регулярно появляются над объектами минобороны США, передает «Царьград».