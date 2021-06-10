Юрист Славнов объяснил, как сэкономить на ОСАГО

Москва, 10 июня. Автомобильный юрист Дмитрий Славнов рассказал, как получить скидку на ОСАГО. Простым и законным способом будет приобретение полиса через брокеров.

Документ должен содержать указание коэффициента бонус-малус (КБМ). При оформлении следующего полиса КБМ будет учтен, это благоприятно скажется на стоимости страхования. Славнов рассказал об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Это важно, потому что, переходя от одной страховой компании к другой, скидка может потеряться. Кто-то пишет КБМ, кто-то нет», — объяснил эксперт.

Славнов советует обратиться к страховым брокерам. Они помогут просчитать стоимость страхования сразу в нескольких компаниях, чтобы иметь возможность выбрать наиболее выгодные условия.

В России может пройти реформа ОСАГО. Тарифы вырастут на треть вместе со страховыми выплатами, считают опрошенные журналистами эксперты.