Появился дебютный трейлер перезагрузка культового сериала «Сплетница»

Лос-Анджелес, 10 июня. Сервис HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал дебютный трейлер современной версии культового сериала «Сплетница». Премьера перезапуска шоу состоится 8 июля.

Создатели «Сплетницы» обещают зрителям совершенно новую драму. Трейлер подарил фанатам возможность увидеть до премьеры актерский состав и оценить новую подростковую элиту Манхэттена. Незадолго до трейлера HBO Max выпустил короткий тизер, в котором поклонники услышали знакомый голос Сплетницы: «Вы скучали по мне?».

Зрителей ждут интриги и неожиданные сюжетные повороты. События перезапуска развернутся в Верхнем Ист-Сайде через девять лет после того, как Сплетница отошла от дел. Однако таинственный сталкер опять возвращается, когда в нью-йоркской частной школе появляется новая ученица. Теперь неизвестный следит за студентами в соцсетях и публикует все сплетни в анонимном аккаунте в Instagram.

Создатели сериала отметили, что постарались показать, как со времен релиза оригинального шоу изменились социальные сети и сама жизнь в Нью-Йорке. Пока не известно, появятся ли в перезапуске герои «Сплетницы», которая выходила с 2007 по 2012 год.

Ранее видео сервис Apple TV+ выпустил трейлер фантастического сериала «Вторжение», который расскажет о захвате Земли пришельцами. Одну из ключевых ролей в проекте сыграл Сэм Нил, который знаком зрителям по фильму «Парк Юрского периода».