С локонами до плеч и густой бородой пришел житель Филадельфии на стрижку к мастеру. Он не был в парикмахерской пять лет, отращивал волосы, но решил сменить образ. Клиент рассказал брадобрею Джейку Хантеру о своих пожеланиях, показал фото причесок с выбритыми висками.

Стилист потратил на работу почти три часа. Этого времени хватило на полную смену образа. Процедуру Джейк Хантер снимал на видео, чтобы выложить в Сеть и показать итог своим подписчикам.

Результатом остались довольны все: и парикмахер, и, главное, клиент. А поклонники стилиста отметили в комментариях, что он омолодил клиента на несколько лет.