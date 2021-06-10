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Роспотребнадзор назвал сроки формирования в России иммунитета к COVID-19

Общество
Роспотребнадзор назвал сроки формирования в России иммунитета к COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 10 июня. Приблизительные сроки формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу назвал эпидемиолог Роспотребнадзора.

В данный момент Россия не испытывает дефицита с вакциной от COVID-19. Страна производит достаточное количество препаратов от коронавируса для того, чтобы ее жители приобрели коллективный иммунитет к этой инфекции уже осенью, добавил он.

Не так давно биолог оценил необходимость ревакцинации после прививки «Спутником V». По его мнению, в случае, если человек был привит этой вакциной, ему не потребуется повторная прививка. Однако поскольку инфекция новая и некоторые сомнения по поводу стойкости иммунитета к ней еще существуют, вторая российская вакцина, «КовиВак», все же может быть использована именно для ревакцинации.

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роспотребнадзор вакцина коронавирус COVID-19
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