Роспотребнадзор назвал сроки формирования в России иммунитета к COVID-19

Москва, 10 июня. Приблизительные сроки формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу назвал эпидемиолог Роспотребнадзора.

В данный момент Россия не испытывает дефицита с вакциной от COVID-19. Страна производит достаточное количество препаратов от коронавируса для того, чтобы ее жители приобрели коллективный иммунитет к этой инфекции уже осенью, добавил он.

Не так давно биолог оценил необходимость ревакцинации после прививки «Спутником V». По его мнению, в случае, если человек был привит этой вакциной, ему не потребуется повторная прививка. Однако поскольку инфекция новая и некоторые сомнения по поводу стойкости иммунитета к ней еще существуют, вторая российская вакцина, «КовиВак», все же может быть использована именно для ревакцинации.