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Мантуров назвал возможный срок начала экспорта «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»

  /   Обновлено: 10 июня 2021 15:38
Общество
Мантуров назвал возможный срок начала экспорта «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 июня. Экспорт второй и третьей зарегистрированных в России вакцин от коронавируса может начаться в конце этого года. Об этом, общаясь с журналистами в ходе расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РФ, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает корреспондент ФАН.

«Проявляется большой интерес к российским вакцинам со стороны иностранных государств — и по «ЭпиВакКороне», и по вакцине Чумакова, — рассказал Денис Мантуров. — Но у нас главная задача сегодня — обеспечить потребности внутри нашей страны. Пока — касаемо и «ЭпиВакКороны», и «КовиВака» — объемы производства не обеспечивают полностью запросы».

Министр предположил, что экспорт этих вакцин может стартовать в конце 2021 года, когда индустриальные партнеры обеспечат наращивание производства. Денис Мантуров также отметил, что пока в достаточном количестве для обеспечения российских и зарубежных потребителей производится только «Спутник V». Кроме того, производство этого препарата по полному циклу уже готовится в нескольких странах.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам расширенного заседания заявил, что Россия в очередной раз подтвердила заслуженный статус ведущей биотехнологической державы. Он также отметил, что для поддержки промышленной отрасли во время пандемии правительство оперативно приняло специальный пакет мер, в том числе для помощи наиболее пострадавшим отраслям и 600 системообразующим предприятиям. Благодаря этому удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах, отметил премьер-министр.

Заседание коллегии Минпромторга РФ проходит 10 июня в Доме правительства впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии. В нем принимают участие представители правительства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и ведущих предприятий России.

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Все новости / Общество / Мантуров назвал возможный срок начала экспорта «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»
денис мантуров минпромторг вакцина от коронавируса
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