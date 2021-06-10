Бизнесмену дали три года колонии по делу бывшего депутата Госдумы Волчека

Москва, 10 июня. Суд вынес приговор коммерсанту Зурабу П. Он признан виновным в покушении на крупное мошенничество. Злоумышленник взят под стражу после вынесения приговора.

Виновник был подельником бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Силовики задержали их в Петербурге в 2020 году и доставили в Москву для следственных действий. Они оба заключили сделку с правоохранителями.

В материалах фигурировал и юрист Денис Ю. Он признал вину в мошенничестве на 1,5 миллиона евро и был ранее приговорен к двум годам заключения.

Зураб П. за преступление будет отбывать в колонии трехлетний срок.