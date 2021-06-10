Аяс Монге возглавит список на выборы в Госдуму от Тувы вместо умершей Шойгу

Москва, 10 июня. Занявший второе метро в праймериз «Единой России» Аяс Монге возглавит список на выборы в Госдуму от Тувы после смерти депутата и сестры министра обороны Ларисы Шойгу.

Об этом сообщил руководитель парламента в интервью РИА Новости. Лариса Шойгу умерла в возрасте 68 лет. Она была депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

Спикер парламента Вячеслав Володин ранее выразил соболезнования в связи со смертью политика. По его словам, Лариса Шойгу помогала всем, кто нуждался в поддержке.