Дарья Мороз рассказала, каково было сниматься в «Содержанках» под руководством отца

Москва, 10 июня. Известная актриса Дарья Мороз призналась, что столкнулась с некоторыми трудностями во время съемок третьего сезона «Содержанок». Режиссером новых серий стал ее отец Юрий Мороз.

Дарья Мороз исполнила в сериале одну из главных ролей, а также выступила в качестве креативного продюсера третьего сезона. По задумке шоураннера Ирины Сосновой, чтобы проект сохранял тот высокий уровень, на котором стартовал, каждый сезон снимал новый режиссер. Так, работать над третьим, финальным сезоном пригласили отца Дарьи Мороз — кинорежиссера и сценариста Юрия Мороз.

По словам актрисы, работа с отцом повысила градус ответственности. Дарья отметила, что отец, с которым она впервые работала в тандеме «продюсер — режиссер», открылся для нее с новой стороны. Она призналась, что не подозревала, насколько отец серьезно и щепетильно подходит к съемкам.

«Он отстаивает интересы проекта, хочет все довести до совершенства <...> если его что-то не устраивает, настаивает на изменениях, причем иногда глобально», — рассказала звезда «Содержанок» в интервью PEOPLETALK.

Непросто дались съемки третьего сезона Дарье Мороз и в актерском плане. Она объяснила, что у ее отца, как и любого режиссера, были свои представления, как следует держаться в кадре. В какой-то момент артистка испугалась, что родитель «перекроит» образ ее героини и уведет повествование в другое русло. Однако режиссеру удалось уловить нужные тон и интонацию, которые задал еще Константин Богомолов в первом сезоне.

Ранее Дарья Мороз опровергла слухи, что причиной краха ее брака с режиссером Константином Богомоловым стала Ксения Собчак. Звезда призналась, что отношения с супругом начали портиться задолго до того, как он закрутил роман с телеведущей.