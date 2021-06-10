Кубиш обсудил с МИД РФ подготовку ко второй берлинской конференции по Ливии

Москва, 10 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем. Они обсудили подготовительные мероприятия к проведению второй сессии берлинской конференции в Германии, которая запланирована на 23 июня.

В пресс-службе ведомства рассказали, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в североафриканском государстве, где продолжает действовать режим постоянного прекращения огня.

«Выражена поддержка усилиям недавно избранных переходных органов власти – Президентскому совету и Правительству национального единства – по объединению и консолидации государственных, финансово-экономических структур, а также вооруженных сил страны в целях скорейшего прекращения междоусобного конфликта и восстановления государственности», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Ян Кубиш упомянул о своих недавних контактах с ключевыми ливийскими и региональными силами, а также о других шагах по содействию всеобъемлющему урегулированию в стране в рамках «дорожной карты», принятой на форуме политического диалога в Тунисе.

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Сергей Вершинин, в свою очередь, указал на важность объединения международных усилий при посредничестве ООН по скорейшему выводу североафриканского государства из многолетнего кризиса в соответствии с решениями берлинской конференции и резолюцией Совета Безопасности.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва продолжит сотрудничество с Триполи и Тобруком для объединения государственных институтов и сохранения территориальной целостности страны.

В начале июня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявили о проведении второй берлинской конференции по Ливии. Они пригласили российского главу МИД Сергея Лаврова и других участников.