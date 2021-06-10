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Кубиш обсудил с МИД РФ подготовку ко второй берлинской конференции по Ливии

Ливия
Кубиш обсудил с МИД РФ подготовку ко второй берлинской конференции по Ливии
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 10 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем. Они обсудили подготовительные мероприятия к проведению второй сессии берлинской конференции в Германии, которая запланирована на 23 июня.

В пресс-службе ведомства рассказали, что стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся ситуации в североафриканском государстве, где продолжает действовать режим постоянного прекращения огня.

«Выражена поддержка усилиям недавно избранных переходных органов власти – Президентскому совету и Правительству национального единства – по объединению и консолидации государственных, финансово-экономических структур, а также вооруженных сил страны в целях скорейшего прекращения междоусобного конфликта и восстановления государственности», — говорится в сообщении.

В ходе встречи Ян Кубиш упомянул о своих недавних контактах с ключевыми ливийскими и региональными силами, а также о других шагах по содействию всеобъемлющему урегулированию в стране в рамках «дорожной карты», принятой на форуме политического диалога в Тунисе.

Кубиш обсудил с МИД РФ подготовку ко второй берлинской конференции по Ливии
mid.ru  / 

Сергей Вершинин, в свою очередь, указал на важность объединения международных усилий при посредничестве ООН по скорейшему выводу североафриканского государства из многолетнего кризиса в соответствии с решениями берлинской конференции и резолюцией Совета Безопасности.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва продолжит сотрудничество с Триполи и Тобруком для объединения государственных институтов и сохранения территориальной целостности страны.

В начале июня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявили о проведении второй берлинской конференции по Ливии. Они пригласили российского главу МИД Сергея Лаврова и других участников.

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Все новости / Ливия / Кубиш обсудил с МИД РФ подготовку ко второй берлинской конференции по Ливии
россия берлин ливия вершинин кубиш
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