Египетский бизнес намерен вернуться в Ливию

Каир, 10 июня. Египетские компании ждут возможности, чтобы возобновить деятельность в Ливии, после объявления нынешним переходным Правительством национального единства (ПНЕ) скорого начала работы по восстановлению страны.

До 2011 года, когда Ливия погрузилась в хаос, нефтедобывающая страна считалась прибыльным рынком для египетских экспортеров и подрядных фирм. Теперь компании страны фараонов ищут возможности в строительном секторе страны-соседки. Однако Каир предупреждает своих предпринимателей о не решенной до конца проблеме с безопасностью и хрупкостью экономики в Ливии.

Между тем в магазинах североафриканской страны представлен широкий ассортимент египетских продуктов питания. Их экспорт в первом квартале этого года достиг 55 млн долларов. Тем не менее глава Египетского совета по экспорту пищевой промышленности Хани Берзи уверен, что этот уровень намного ниже, чем ожидалось. Он подтвердил, что Ливия является вторым по величине импортером.

«Цифры очень скромные и должны быть в три раза больше, так как это ближайший к Египту рынок. Мы должны его контролировать», — заявил Берзи.

Четверть ливийского импорта строительных материалов до 2011 года приходилась на Египет, сообщил глава Совета по экспорту строительных материалов Валид Джамаль ад-Дин. По его словам, есть надежда, что Каир достигнет этого уровня с возвращением рынка соседней страны к предыдущей эпохе активности.

Глава Совета по экспорту машиностроительной промышленности Египта Шериф ас-Саяд указал на признаки улучшения ливийской экономики. Он добавил, что экспорт машиностроительной продукции Египта, такой как бытовая техника, в первом квартале 2021 года вырос на 45% и достиг 19,5 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Управляющий директор Titan Egypt Cement Group Медхат Эстефанос подтвердил, что сектор строительных материалов имеет большие возможности на ливийском рынке с началом этапа восстановления.

«Мы ожидаем увеличения экспорта в ближайший период, особенно когда станут ясны проекты по реконструкции», — пояснил Эстефанос.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Власти в Триполи сейчас работают над новой системой выдачи виз для трудовых мигрантов. Благодаря этому шагу, в страну впервые после 2011 года начнется массовое возвращение рабочих рук из Египта.

Ранее сообщалось о борьбе иностранцев за восстановление Ливии. Несколько стран готовы подписать инвестиционные контракты по электричеству, нефти и инфраструктурным проектам. Поэтому египетским компаниям, возможно, придется столкнуться с жесткой конкуренцией.

Каир в настоящее время стремится наладить отношения с ПНЕ и готовится вновь открыть свое посольство в Триполи.

«Дипломатические усилия идут хорошо, но власти также должны помочь египетским экспортерам преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются в Ливии, такие как обменный курс», — подчеркнул глава Египетского совета по экспорту пищевой промышленности.

Правительство национального единства (ПНЕ) в последнее время прилагает усилия, чтобы вернуть иностранные компании в страну. Официальные лица ведут переговоры с несколькими странами для осуществления проектов в области реконструкции, нефти и других сферах.

Сотрудничество по восстановлению североафриканской страны переходное ливийское руководство обсуждало и с Москвой. В апреле глава правительства Абд аль-Хамид Дабиба переговорил с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой МИД Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. В ходе встреч обсуждались перспективные направления для сотрудничества в различных областях.