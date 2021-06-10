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Семь детских садов Саратова отправили группы на карантин из-за коронавируса

Происшествия
Семь детских садов Саратова отправили группы на карантин из-за коронавируса
pixabay.com  / 

Саратов, 10 июня. Семь групп в семи детских садах города отправлены на карантин из-за коронавируса. Точное количество заболевших в дошкольных учреждениях остается неизвестным.  

«В таких случаях лучше перестраховаться, хотя маленькие дети и не входят в группу риска по коронавирусу. В любых учебных учреждениях заболеваемость любой инфекцией происходит очень быстро. Поэтому карантин — идеальное средство по предотвращению роста количества заболевших, хотя многим родителям это и не нравится», — рассказала корреспонденту ФАН воспитатель Анна П.

Ранее пенсионерка погибла при падении из окна ковидного госпиталя в Саратове. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. 

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саратов детские сады коронавирус
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