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Почетный президент РФС не согласился с решение УЕФА по форме украинской сборной

Спорт
Почетный президент РФС не согласился с решение УЕФА по форме украинской сборной
wikipedia.org  /  Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 июня. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение УЕФА, касающееся формы украинской сборной на чемпионате Европы.

На экипировку украинских игроков нанесли два националистических лозунга и очертания Украины с Крымом, который в 2014 году воссоединился с Россией по итогам законного референдума. УЕФА рассмотрел этот вопрос после обращения РФС и обязал сборную убрать лишь один из лозунгов.

«Категорически не согласен с решением УЕФА! <...> Никаких контуров не должно быть или слоганов», — прокомментировал ситуацию Колосков.

Он отметил, что оба слогана на экипировке украинских игроков являются политическими, а убрать один из них — это минимальная уступка со стороны УЕФА. В комментарии «Чемпионату» почетный президент РФС подчеркнул, что требование удалить лишь один лозунг не является решением вопроса.

УЕФА уже объяснил, почему считает необходимым убрать только один слоган с формы украинских игроков. В союзе пришли к выводу, что милитаристское значение формируется лишь при сочетании двух слоганов.

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рфс уефа колосков евро-2020
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