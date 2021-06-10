Почетный президент РФС не согласился с решение УЕФА по форме украинской сборной

Москва, 10 июня. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение УЕФА, касающееся формы украинской сборной на чемпионате Европы.

На экипировку украинских игроков нанесли два националистических лозунга и очертания Украины с Крымом, который в 2014 году воссоединился с Россией по итогам законного референдума. УЕФА рассмотрел этот вопрос после обращения РФС и обязал сборную убрать лишь один из лозунгов.

«Категорически не согласен с решением УЕФА! <...> Никаких контуров не должно быть или слоганов», — прокомментировал ситуацию Колосков.

Он отметил, что оба слогана на экипировке украинских игроков являются политическими, а убрать один из них — это минимальная уступка со стороны УЕФА. В комментарии «Чемпионату» почетный президент РФС подчеркнул, что требование удалить лишь один лозунг не является решением вопроса.

УЕФА уже объяснил, почему считает необходимым убрать только один слоган с формы украинских игроков. В союзе пришли к выводу, что милитаристское значение формируется лишь при сочетании двух слоганов.