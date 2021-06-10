Турция раскрыла ход переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения

Анкара, 10 июня. Переговоры с Россией по вопросу возобновления авиасообщения идут позитивно, отметили в министерстве туризма Турции.

Российская сторона приостановила авиасообщение с Турцией в середине апреля из-за ситуации с коронавирусом. Турецкие власти заинтересованы в том, чтобы как можно скорее нормализовать эпидемиологическую обстановку и принять путешественников из РФ. Ожидается визит российской делегации инспекторов в Турцию, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

У россиян есть множество альтернатив зарубежным курортам. Например, можно отдохнуть в Карелии, Калининграде, Краснодарском крае и Крыму. Тем, кто хочет отправиться за рубеж, стоит обратить внимание на страны Средиземноморья, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.