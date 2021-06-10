В Ленобласти дачник госпитализирован после укуса гадюки

Санкт-Петербург, 10 июня. Морская ядовитая змея укусила мужчину в Ломоносовском районе в область второго пальца правой руки. Дачник обратился в скорую с болью и отеком конечности и предплечья.

Приехавшие на вызов врачи доставили пострадавшего в состоянии средней тяжести в медицинское учреждение. Врачи оказывают мужчине необходимую помощь. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

В Ярославле женщину, которую укусила змея, спасли полицейские. Они оперативно доставили пострадавшую в больницу.