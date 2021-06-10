Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 16:02
15:59
Технологии
Тизер новой игры компании 11 bit studios появился в Сети
15:59
Политика
МИД России выразил решительный протест Украине после провокации во Львове
15:59
Политика
Захарова раскритиковала политику Евросоюза в отношении Белоруссии
15:58
Общество
Новосибирский зоопарк объявил на конкурс на лучшую кличку для редкого пони
15:57
Общество
Седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье
15:57
Происшествия
Обыски проходят в двух отделах ФССП в Москве
15:55
Происшествия
Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК
15:55
Общество
Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
15:52
Армия
Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля ФСБ во Владивостоке
15:52
Происшествия
Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых
Все новости

В Ленобласти дачник госпитализирован после укуса гадюки

Происшествия
В Ленобласти дачник госпитализирован после укуса гадюки
Global Look Press  /  Justus de Cuveland/http://imagebroker.com/#/search/

Санкт-Петербург, 10 июня. Морская ядовитая змея укусила мужчину в Ломоносовском районе в область второго пальца правой руки. Дачник обратился в скорую с болью и отеком конечности и предплечья.

Приехавшие на вызов врачи доставили пострадавшего в состоянии средней тяжести в медицинское учреждение. Врачи оказывают мужчине необходимую помощь. В настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

В Ярославле женщину, которую укусила змея, спасли полицейские. Они оперативно доставили пострадавшую в больницу.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Ленобласти дачник госпитализирован после укуса гадюки
ленинградская область укус гадюка
Комментировать
Эксклюзив
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 141346 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 96034 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 81373 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75328 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 55324 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru